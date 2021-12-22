Служба автодорог в Николаевской области объявила тендер на текущий средний ремонт участка дороги Н-14, который проходит через микрорайон Терновка, за 58,3 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro, пишут НикВести.
Речь идет о ремонте 3,72 километра дороги, от поворота на микрорайон Северный, проходящего через улицу Малко-Тырновскую, Александровское шоссе, Софиевскую в Терновке, и до развязки с дорого М-14 на выезде из Николаева.
Ориентировочная стоимость работ — 58 миллионов 394 тысячи 490 гривен. Аукцион запланирован на 9 марта 2022 года. Победитель должен будет закончить ремонт до 15 июля 2022 года.
Напомним, что 28,3 километра дороги от Николаева до Новой Одессы хотят капитально отремонтировать за 3 миллиарда 135 миллионов 989 тысяч 954 гривны.
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Служба автодорог в Николаевской области объявила тендер на текущий средний ремонт участка дороги Н-14, который проходит через микрорайон Терновка, за 58,3 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro, пишут НикВести.
Речь идет о ремонте 3,72 километра дороги, от поворота на микрорайон Северный, проходящего через улицу Малко-Тырновскую, Александровское шоссе, Софиевскую в Терновке, и до развязки с дорого М-14 на выезде из Николаева.
Ориентировочная стоимость работ — 58 миллионов 394 тысячи 490 гривен. Аукцион запланирован на 9 марта 2022 года. Победитель должен будет закончить ремонт до 15 июля 2022 года.
Напомним, что 28,3 километра дороги от Николаева до Новой Одессы хотят капитально отремонтировать за 3 миллиарда 135 миллионов 989 тысяч 954 гривны.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак