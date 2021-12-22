Служба автодорог в Николаевской области объявила тендер на текущий средний ремонт участка дороги Н-14, который проходит через микрорайон Терновка, за 58,3 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro, пишут НикВести.

Речь идет о ремонте 3,72 километра дороги, от поворота на микрорайон Северный, проходящего через улицу Малко-Тырновскую, Александровское шоссе, Софиевскую в Терновке, и до развязки с дорого М-14 на выезде из Николаева.

Ориентировочная стоимость работ — 58 миллионов 394 тысячи 490 гривен. Аукцион запланирован на 9 марта 2022 года. Победитель должен будет закончить ремонт до 15 июля 2022 года.

Напомним, что 28,3 километра дороги от Николаева до Новой Одессы хотят капитально отремонтировать за 3 миллиарда 135 миллионов 989 тысяч 954 гривны.