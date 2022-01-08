В курортной Рыбаковке обвалилась почва на склоне, туристам рекомендуют не приближаться к этому месту.

Об этом пишет издание «О, Коблево».

В настоящее время спасатели охарактеризовали это место, как опасное, местные власти просят приезжих не ходить на склоны, чтобы не рисковать здоровья.

Сообщается, что обвал начался на вершине кручи, из-за чего почва ниже пошла трещинами. С происшествием каждого месяца глина все больше и больше стекает в воду. Аварийное место обозначили предупредительными лентами.

Местные власти считают, что единственным решением проблемы является берегоукрепление, которое требует денежных средств.

Ранее сообщалось, что проблема размывания берегов наблюдается не только в Коблево, но и в Морском и Луговом.