В Казахстане число задержанных за участие в протестах выросло до 5135 человек: их подозревают в убийствах, насилии в отношении представителей власти и разбойных нападениях.

Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил телеканал Хабар 24.

— По всему Казахстану к этому моменту задержано 5135 человек, — говорится в сообщении.

Как заявил в эфире телеканала исполняющий обязанности главы МВД Ерлан Тургумбаев, по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж начато 125 досудебных расследований.

Накануне в МВД Казахстана сообщалось, что среди задержанных есть иностранцы.

Митинги против стремительного повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Они переросли в массовые протесты, несмотря на то, что правительство сложило свои полномочия, а также было объявлено о снижении цен на газ.

Напомним, ЕС встал на сторону казахских властей и предложил мирно урегулировать конфликт.

Ранее сообщалось, казахских демонстрантов расстреливали русскоязычные военные.