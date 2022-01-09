Во всех регионах Казахстана ситуация после протестов стабилизировалась. Захваченные здания акиматов освобождены.
Об этом заявил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, сообщает Интерфакс-Украина.
— На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов, — сказал Ерлан Тургумбаев.
Восстанавливается работа общественного транспорта, коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения, добавил он.
— На 9 января все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено, — сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
Тем временем стало известно, что сумма ущерба от беспорядков в Казахстане возросла почти до 212 миллионов долларов. В десяти областях республики выявлено 1 181 пострадавших субъектов бизнеса и 1 351 объект, из них в Алма-Ате - 935 субъектов и 1 091 объект.
Митинги против стремительного повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Они переросли в массовые протесты, несмотря на то, что правительство сложило свои полномочия, а также было объявлено о снижении цен на газ.
Напомним, ЕС встал на сторону казахских властей и предложил мирно урегулировать конфликт.
Ранее сообщалось, казахских демонстрантов расстреливали русскоязычные военные.
Во всех регионах Казахстана ситуация после протестов стабилизировалась. Захваченные здания акиматов освобождены.
Об этом заявил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, сообщает Интерфакс-Украина.
— На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов, — сказал Ерлан Тургумбаев.
Восстанавливается работа общественного транспорта, коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения, добавил он.
— На 9 января все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено, — сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
Тем временем стало известно, что сумма ущерба от беспорядков в Казахстане возросла почти до 212 миллионов долларов. В десяти областях республики выявлено 1 181 пострадавших субъектов бизнеса и 1 351 объект, из них в Алма-Ате - 935 субъектов и 1 091 объект.
Митинги против стремительного повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Они переросли в массовые протесты, несмотря на то, что правительство сложило свои полномочия, а также было объявлено о снижении цен на газ.
Напомним, ЕС встал на сторону казахских властей и предложил мирно урегулировать конфликт.
Ранее сообщалось, казахских демонстрантов расстреливали русскоязычные военные.