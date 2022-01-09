Во всех регионах Казахстана ситуация после протестов стабилизировалась. Захваченные здания акиматов освобождены.

Об этом заявил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, сообщает Интерфакс-Украина.

— На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов, — сказал Ерлан Тургумбаев.

Восстанавливается работа общественного транспорта, коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения, добавил он.

— На 9 января все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено, — сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Тем временем стало известно, что сумма ущерба от беспорядков в Казахстане возросла почти до 212 миллионов долларов. В десяти областях республики выявлено 1 181 пострадавших субъектов бизнеса и 1 351 объект, из них в Алма-Ате - 935 субъектов и 1 091 объект.

Митинги против стремительного повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Они переросли в массовые протесты, несмотря на то, что правительство сложило свои полномочия, а также было объявлено о снижении цен на газ.

Напомним, ЕС встал на сторону казахских властей и предложил мирно урегулировать конфликт.

Ранее сообщалось, казахских демонстрантов расстреливали русскоязычные военные.