В воскресенье, 9 января, поступило сообщение о том, что на Соборной площади в Николаеве заминировали каток.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На месте работали взрывотехники. В итоге взрывных устройств не нашли.

По состоянию на 14 часов поисковая операция завершилась, горожан допустили к аттракционам.

Напомним, 30 ноября поступило сообщение о минировании здания Николаевского апелляционного суда.