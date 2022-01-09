В воскресенье, 9 января, поступило сообщение о том, что на Соборной площади в Николаеве заминировали каток.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
На месте работали взрывотехники. В итоге взрывных устройств не нашли.
По состоянию на 14 часов поисковая операция завершилась, горожан допустили к аттракционам.
Напомним, 30 ноября поступило сообщение о минировании здания Николаевского апелляционного суда.
В воскресенье, 9 января, поступило сообщение о том, что на Соборной площади в Николаеве заминировали каток.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
На месте работали взрывотехники. В итоге взрывных устройств не нашли.
По состоянию на 14 часов поисковая операция завершилась, горожан допустили к аттракционам.
Напомним, 30 ноября поступило сообщение о минировании здания Николаевского апелляционного суда.