В Казахстане во время акций протестов погибли не менее 164 человек, включая двоих детей. Больше всего погибших в Алматы.

Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.

Так, в Алматы погибло 103 человека, среди них два ребенка — 11-летний мальчик и четырехлетняя девочка.

В Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областях — 21, 10 и восемь смертей соответственно.

Позже уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин заявила об еще одном погибшем ребенке. 7 января в Алматы был расстрелян автомобиль, в котором находились 15-летний подросток с отцом. Несовершеннолетнего доставили в одну из детских больниц. Однако врачи спасти юношу не смогли.

Согласно данным телеканала Хабар 24, за медицинской помощью обратились более двух тысяч пострадавших.

— 2 265 человек обратились за медицинской помощью. Больше всего в Алматы - 1 100 человек, в Алмаатинской области — 300 человек и по 200 человек — в Жамбылской и Кызылординской областях, — отметили журналисты телеканала.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 719 человек, в тяжелом состоянии – 83 пациента.

Митинги против стремительного повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Они переросли в массовые протесты, несмотря на то, что правительство сложило свои полномочия, а также было объявлено о снижении цен на газ.

Напомним, ЕС встал на сторону казахских властей и предложил мирно урегулировать конфликт.

Ранее сообщалось, казахских демонстрантов расстреливали русскоязычные военные.