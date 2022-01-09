В Казахстане в Алматы находятся 116 граждан Украины, которые из-за отмененных авиарейсов не могут покинуть страну.

Об этом заявил официальный представитель МИД Олег Николенко в комментарии «Европейской правде».

Международный аэропорт Алматы приостановил обслуживание гражданских самолетов, поскольку используется военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.

— Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угрозов их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах, — подчеркнул представитель МИД.

Олег Николенко подчеркнул, что Украина взаимодействует с правительствами иностранных государств, граждане которых также не могут покинуть Казахстан.

Отмечается, что предпосылкой любых дальнейших мер является стабилизация ситуации безопасности.

Погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мер в Казахстане нет.

Митинги против стремительного повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Они переросли в массовые протесты, несмотря на то, что правительство сложило свои полномочия, а также было объявлено о снижении цен на газ.

Напомним, ЕС встал на сторону казахских властей и предложил мирно урегулировать конфликт.

Ранее сообщалось, казахских демонстрантов расстреливали русскоязычные военные.