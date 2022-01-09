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В Казахстане в Алматы находятся 116 граждан Украины, которые из-за отмененных авиарейсов не могут покинуть страну.
Об этом заявил официальный представитель МИД Олег Николенко в комментарии «Европейской правде».
Международный аэропорт Алматы приостановил обслуживание гражданских самолетов, поскольку используется военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.
— Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угрозов их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах, — подчеркнул представитель МИД.
Олег Николенко подчеркнул, что Украина взаимодействует с правительствами иностранных государств, граждане которых также не могут покинуть Казахстан.
Отмечается, что предпосылкой любых дальнейших мер является стабилизация ситуации безопасности.
Погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мер в Казахстане нет.
Митинги против стремительного повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Они переросли в массовые протесты, несмотря на то, что правительство сложило свои полномочия, а также было объявлено о снижении цен на газ.
Напомним, ЕС встал на сторону казахских властей и предложил мирно урегулировать конфликт.
Ранее сообщалось, казахских демонстрантов расстреливали русскоязычные военные.
В Казахстане в Алматы находятся 116 граждан Украины, которые из-за отмененных авиарейсов не могут покинуть страну.
Об этом заявил официальный представитель МИД Олег Николенко в комментарии «Европейской правде».
Международный аэропорт Алматы приостановил обслуживание гражданских самолетов, поскольку используется военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.
— Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угрозов их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах, — подчеркнул представитель МИД.
Олег Николенко подчеркнул, что Украина взаимодействует с правительствами иностранных государств, граждане которых также не могут покинуть Казахстан.
Отмечается, что предпосылкой любых дальнейших мер является стабилизация ситуации безопасности.
Погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мер в Казахстане нет.
Митинги против стремительного повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Они переросли в массовые протесты, несмотря на то, что правительство сложило свои полномочия, а также было объявлено о снижении цен на газ.
Напомним, ЕС встал на сторону казахских властей и предложил мирно урегулировать конфликт.
Ранее сообщалось, казахских демонстрантов расстреливали русскоязычные военные.