Об этом сообщает новостной портал G1 .

Число погибших в результате обрушения скалы на катера с туристами в каньоне неподалеку от бразильского города Капитолиу на юго-востоке страны возросло до восьми.

По данным издания, в результате обрушения скалы были потоплены четыре катера. Всего помощь оказали 27 пострадавшим. По крайней мере двое остаются в больнице.

— Число погибших выросло до восьми, — отмечает портал.

Как уточнили спасатели, еще два человека числятся пропавшими без вести. Их поиском занимаются военные и сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось о пяти жертвах.