С начала суток, 9 января, российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военнослужащий.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, в сторону Попасной боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Катериновки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Он госпитализирован, состояние его здоровья — удовлетворительное.

Силы ООС открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, чем заставили террористов прекратить обстрелы.

Напомним, лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины.