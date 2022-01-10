Словацкие спасатели обнаружили в воскресенье в Татрах тела трех польских туристов, которые в пятницу утром отправились в горы, чтобы покорить самую высокую вершину Татр и в целом Карпат – гору Герлах (2654 метра).

Связь с ними была потеряна в пятницу, и в тот же день началась спасательная операция, в которой участвовали словацкие и польские спасатели, передает горная спасательная служба Словакии.

— После полудня (в воскресенье — прим.) спасатели обнаружили троих человек под южной стеной Малого Герлаха, к сожалению, без признаков жизни. Сейчас продолжаются неотложные спасательные работы, а затем состоится транспортировка тел в населенный пункт Старый Смоковец (территория Словакии — прим.), — говорится в сообщении словацких спасателей.

Как отмечается, в субботу и воскресенье велись интенсивные поиски, в частности, с использованием всех доступных средств: с помощью вертолетов, дрона, устройств определения местоположения мобильного телефона. К поискам подключились польские горные спасатели, которые с помощью специального устройства искали мобильный сигнал в поле, поскольку мобильные телефоны пропавших людей все еще были активными.

Причины трагического события будут предметом дальнейшего расследования.

Как сообщалось, трое польских мужчин в пятницу утром отправились в Батыжовецкую долину на территории Словакии, откуда впоследствии должны были начать восхождение на Герлах. В определенном месте они должны были встретиться с еще одним поляком, но они не прибыли туда в назначенное время. Обеспокоенный мужчина сообщил об исчезновении трех человек словацким спасателям, и еще до полуночи в пятницу началась поисково-спасательная операция.

На Герлах могут совершать восхождение только лица с соответствующей альпинистской подготовкой и специальным снаряжением.

Напомним, что гражданин Украины, который сам ушел в горы в провинции Битлис на востоке Турции, нашелся в горном селе.