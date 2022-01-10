В Израиле врачи зафиксировали первый случай воспаления сердечной мышцы или миокардита у больного штаммом коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на израильские СМИ.

Отмечается, что по сообщению врачей медицинского центра Шиба в Тель Хашомер, 43-летний мужчина был госпитализирован в их отделение для лечения коронавируса и лечился от миокардита (воспаление сердечной мышцы).

— Мы впервые наблюдаем подобное с Омикроном, — сказал эксперт в сфере кардиологии, профессор Шломи Матецки, добавив, что это «тревожное событие, о котором нужно задуматься».

В настоящее время пациент находится в реанимации. В больнице отметили, что мужчина получил обе дозы вакцины от коронавируса. Последнюю прививку ему сделали в августе. Кроме того, он был здоров и без сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 9 января, заразились коронавирусом 1969 человек.