Вечером 9 января в девятиэтажном доме по улице Металлургов в Николаеве произошел пожар. На месте спасатели обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

9 января в 19:50 в спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре в комнате квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Металлургов. Во время проведения разведки в комнате квартиры обнаружено тело хозяина 1965 года рождения. У мужчины была инвалидность, поэтому самостоятельно выйти он не смог.

В результате горения образовалось плотное задымление, распространившееся на соседнюю квартиру на втором этаже, в которой находился 17-летний парень. В стрессовом состоянии он не захотел выходить по лестничной клетке, в том числе и в спасательном комплекте, поэтому огнеборцам пришлось эвакуировать его через окно балкона. В 20:03 пожар был локализован, в 20:20 ликвидирован на площади 7 м2, его причина устанавливается.

От ГСЧС на месте работали три единицы техники и 10 спасателей. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, бригада скорой помощи и аварийная бригада АО «Николаевгаз».

Напомним, 8 января в селе Веселый Раздол Вознесенского района Николаевской области при пожаре частного дома погиб мужчина.