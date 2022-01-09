Вчера, 8 января, в селе Веселый Раздол Вознесенского района Николаевской области при пожаре частного дома погиб мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В ведомстве уточнили, что причина пожара — неосторожность во время курения.

— В одной из комнат обнаружили тело погибшего мужчины, 1965 года рождения. В 23:19 пожар локализован и в 23:27 ликвидирован на площади 20 квадратных метров, — сказано в сообщении.

От ГСЧС работала одна единица техники и четыре спасателя, дополнительно привлекались пожарные местной пожарной охраны «Александровка», сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, 26 декабря в пожаре на Николаевщине погиб мужчина, еще одну женщину спасли.