Вчера вечером в Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов, которое задело крупные населенные пункты страны.

Об этом пишет Dnevnik.

Глубина землетрясения составила 10 километров. Его эпицентр находится в 5 километрах к северо-западу от пограничного с Грецией города Флорина на глубине 14 километров. Греческий геодинамический институт сообщил, что землетрясение произошло в 23:43.

Особенно сильными толчки оказались в столице Скопье и городу неподалеку — Битоле. Землетрясение нанесло крупный материальный ущерб, а македонская «Сегодняшняя газета» написала о жителях, бежавших из городов от страха.

Евро-средиземноморский сейсмологический центр также сообщил о нескольких подземных толчках на Балканах. Местные власти заявили, что школы будут закрыты в понедельник из соображений безопасности и осторожности.

Напомним, в Средиземном море возле Анталии произошло землетрясение.