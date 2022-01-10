В Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы 3 Слободской начала портиться тротуарная плитка, уложенная в 2020 году.

Наибольшие повреждения замечены в тех частях тротуара, которые граничат с пешеходными переходами, сообщает корреспондент НикВести.

Небольшие провалы в плиточном покрытии образовались возле бордюров.

Отметим, текущий ремонт тротуара на этом участке (3 Слободская рог проспекта Центрального по парной стороне) провели летом 2020 года. Тендер, объявленный Департаментом ЖКХ Николаевского горсовета, выиграл ФЛП Яковенко. За ремонт тротуара ему заплатили 199 тысяч 995 гривен.

Как сообщалось, 27 декабря, по улице 2-я Слободская, 71 укладывали плитку прямо на замерзший и заснеженный тротуар.