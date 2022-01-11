Береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету.
Об этом пишет The Guardian.
О запуске баллистической ракеты во вторник утром (по местному времени) сообщила береговая охрана Японии.
Кроме того, военные Южной Кореи заявили, что во вторник Северная Корея выпустила «неизвестный снаряд» в сторону Японского моря, не уточнив подробностей.
Как сообщалось, КНДР 5 января впервые за последние три месяца провела новые испытания ракеты.
Береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету.
Об этом пишет The Guardian.
О запуске баллистической ракеты во вторник утром (по местному времени) сообщила береговая охрана Японии.
Кроме того, военные Южной Кореи заявили, что во вторник Северная Корея выпустила «неизвестный снаряд» в сторону Японского моря, не уточнив подробностей.
Как сообщалось, КНДР 5 января впервые за последние три месяца провела новые испытания ракеты.