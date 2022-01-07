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КНДР 5 января впервые за последние три месяца провела новые испытания ракеты.
Как пишет Европейская правда, об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
5 января военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея произвела запуск ракеты, похожей на баллистическую, из провинции Чаган в Японское море. Запуск заметила также береговая охрана Японии.
6 января государственное информагентство КНДР заявило, что это были успешные испытания гиперзвуковой ракеты, поразившей цель в 700 километрах. Проверяли в том числе технические возможности ракеты в холодное время года. Скорости движения ракеты не сообщили.
Гиперзвуковые ракеты двигаются к своей цели на более низкой высоте, чем баллистические, и могут развивать скорость в пять раз больше скорости звука, оставляя атакуемой стороне меньше времени на реакцию.
Ранее в Китае заявляли, что Россия и США должны сократить свои ядерные арсеналы.
КНДР 5 января впервые за последние три месяца провела новые испытания ракеты.
Как пишет Европейская правда, об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
5 января военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея произвела запуск ракеты, похожей на баллистическую, из провинции Чаган в Японское море. Запуск заметила также береговая охрана Японии.
6 января государственное информагентство КНДР заявило, что это были успешные испытания гиперзвуковой ракеты, поразившей цель в 700 километрах. Проверяли в том числе технические возможности ракеты в холодное время года. Скорости движения ракеты не сообщили.
Гиперзвуковые ракеты двигаются к своей цели на более низкой высоте, чем баллистические, и могут развивать скорость в пять раз больше скорости звука, оставляя атакуемой стороне меньше времени на реакцию.
Ранее в Китае заявляли, что Россия и США должны сократить свои ядерные арсеналы.