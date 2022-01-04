Россия и США должны сократить свои ядерные арсеналы. Такое заявление сделал директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

— США и Россия по-прежнему обладают 90% ядерных боеголовок на Земле, и они должны сократить свой ядерный арсенал необратимым образом и с принятием юридических обязательств, — заявил он.

Чиновник отверг заявления Вашингтона о наращивании Китаем своего ядерного арсенала.

— Утверждения США о том, что Китай значительно увеличивает свой ядерный потенциал, не соответствуют действительности. Китай всегда придерживался политики неприменения оружия первым, и мы поддерживаем ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения нашей национальной безопасности, — сказал Фу Цун.

Также он указал на то, что Китай продолжит его модернизировать в соответствии с собственными нуждами.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами.