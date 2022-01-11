В ночь на 11 января умер президент Европарламента итальянец Дэвид Сассоли.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на европейские СМИ.

Отмечается, что вчера появилась новость о его госпитализации в Италии в результате нарушения функционирования иммунной системы.

— Президент Европарламента Давид Сассоли умер в 01:15 11 января в больнице в городе Авиано, куда его госпитализировали. Дата и место похорон будут объявлены в течение ближайших нескольких часов, — сообщил его представитель Роберто Куйо.

10 января представитель президента Европейского парламента Давида Сассоли сообщил, что политик еще с 26 декабря находится в больнице.

65-летний Давид Мария Сассоли начинал политическую карьеру в Италии, член Демократической партии страны. В 2009 году он стал депутатом Европейского парламента и был избран президентом 3 июля 2019 года.

Напомним, что в ноябре появилась информация о том, что Давид Сассоли заболел пневмонией, недуг вызван «болезнью легионеров».