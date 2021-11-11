Президент Европарламента Дэвид Сассоли заболел пневмонией, недуг вызван «болезнью легионеров».

Об этом сообщает Корреспондент.

По словам представителя Дэвида Сассоли, президент «вероятно» подхватил болезнь в отеле примерно в то время, когда он заболел в середине сентября, во время пленарной недели парламента в Страсбурге.

В то же время в зданиях Европарламента в Брюсселе и Страсбурге есть давняя история вспышек болезни, начиная с 2002 года и совсем недавно в 2016 и 2017 годах. Тогда депутатов ЕП предупредили о необходимости проявлять бдительность в отношении симптомов ранней стадии «болезни легионеров», которая может перерастать в пневмонию.

Тогда было принято решение ограничить подачу теплой воды в душевые и туалеты, чтобы предотвратить новые вспышки.

— В отчетный период (до 15 сентября) Дэвид Сассоли останавливался в различных отелях в разных странах и в Италии. Обо всем было сообщено национальным властям в соответствии с юридическими обязательствами, — заявил представитель Дэвида Сассоли.

Болезнь легионеров проявляется в виде тяжелого воспаления легких, вызванного микроорганизмами, относящимися к роду Legionella, как правило, бактерией Legionella pneumophila. В течение последних двух лет в Страсбурге зафиксировали более 20 случаев заболевания, некоторые оказались летальными. Отметим, что «болезнь легионеров» в некоторых случаях может приводить к смерти и переносится через большие водопроводные системы.

Напомним, привитый президент Латвии Эгилс Левитс заболел коронавирусом COVID-19.