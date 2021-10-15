Привитый президент Латвии Эгилс Левитс заболел коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила руководитель медиа-центра президентской канцелярии Юстина Дейчмане, сообщает «Delfi.lv».

В четверг, 14 октября, президенту сделали ПЦР-тест, который подтвердил наличие заболевания. У президента легкие симптомы COVID-19.

Как ранее сообщила канцелярия, вечером 13 октября, вернувшись из рабочей поездки в Швецию, Эгилс Левитс сдал экспресс-тест на COVID-19, который показал положительный результат. Сегодня президенту был сделан ПЦР-тест.

Эгилс Левитс одним из первых высших должностных лиц Латвии привился от коронавируса вакциной AstraZeneca. Процесс вакцинации он завершил в конце апреля.

В то же время привился и экс-президент Латвии Валдис Затлерс. Он также заразился COVID-19 в конце сентября.

В правительстве Латвии уже длительное время ведутся дискуссии о дополнительной вакцинации людей, которые прошли полный курс вакцинации. Пока правительство постановило начать в октябре дополнительную вакцинацию от COVID-19 людей старше 65 лет.

Ранее президент Аргентины заболел коронавирусом после вакцинации «Спутником V».