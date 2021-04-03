Президент Аргентины Альберто Фернандес заболел коронавирусом. Сейчас он находится на изоляции и ожидает окончательного результата ПЦР-теста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Такую нерадостную новость президент сообщил на своей странице в Twitter рано утром в субботу. Коронавирус застал его сразу после празднования 62-летия в пятницу.

Альберто Фернандес сообщил, что у него наблюдается температура 37,3 и головная боль. Из-за плохого самочувствия он сделал быстрый тест на коронавирус и тот оказался положительным. В то же время президент также ожидает результатов ПЦР-теста из лаборатории.

— Хотя мы ожидаем подтверждения с помощью теста ПЦР, я уже изолирован, соблюдаю действующие протоколы и следую указаниям моего личного врача, — сообщил по поводу резидент Аргентины.

Также издание отмечает, что 21 января президент Аргентины был вакцинирован от коронавируса вакциной «Спутник V», произведенной российской лабораторией «Гамалея».

Напомним, с начала кампании по вакцинации от коронавируса в Николаевской области первой дозой было привито 10 тысяч 89 человек. За прошедшие сутки, 2 апреля, прививку получили 480 человек.