С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Николаевской области первой дозой было привито 10 тысяч 89 человек. За прошедшие сутки, 2 апреля, прививку получили 480 человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В целом по Украине за прошедшие сутки против коронавируса было привито 18 тысяч 814 человек. Всего с начала кампании по иммунизации вакцину получили 286 тысяч 645 украинца.

Наибольшее количество прививок по 2 апреля было сделано в Киеве — 2060 прививок, за весь период прививочной кампании — также в столице — 22779 прививок.

Вакцинация в стране началась 24 февраля. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.

На сегодня Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института сыроватки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великая Британия, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Также в Украины прибыло 215 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Вакцина Sinovac (CoronaVac) сначала должна пройти лабораторный контроль Министерства здравоохранения. Она также находится на последних стадиях согласования Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. В Украине вакцину зарегистрировали 9 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 2 апреля, в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом с начала пандемии — 20 341 новый случай.