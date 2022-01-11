В Кривом Роге на поверхности автомобилей местные жители обнаружили металлические осадки.

Видео опубликовано в Instagram-группе Mykrivoyrog.

На кадрах записи видно, как женщина показывает платок, на котором находится черные крупицы с поверхности ее автомобиля.

— После сегодняшнего дождя вот такой осадок, — подписано видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кривой Рог |КР| Krivoyrog (@mykrivoyrog)

Автор ролика задается вопросом, вся ли таблица Менделеева в этом черном осадке, и сетует на загрязнение воздуха.

Напомним, основатель Amazon пожертвовал почти $800 млн на сохранение окружающей среды.