В Кривом Роге на поверхности автомобилей местные жители обнаружили металлические осадки.
Видео опубликовано в Instagram-группе Mykrivoyrog.
На кадрах записи видно, как женщина показывает платок, на котором находится черные крупицы с поверхности ее автомобиля.
— После сегодняшнего дождя вот такой осадок, — подписано видео.
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Автор ролика задается вопросом, вся ли таблица Менделеева в этом черном осадке, и сетует на загрязнение воздуха.
Напомним, основатель Amazon пожертвовал почти $800 млн на сохранение окружающей среды.
В Кривом Роге на поверхности автомобилей местные жители обнаружили металлические осадки.
Видео опубликовано в Instagram-группе Mykrivoyrog.
На кадрах записи видно, как женщина показывает платок, на котором находится черные крупицы с поверхности ее автомобиля.
— После сегодняшнего дождя вот такой осадок, — подписано видео.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Автор ролика задается вопросом, вся ли таблица Менделеева в этом черном осадке, и сетует на загрязнение воздуха.
Напомним, основатель Amazon пожертвовал почти $800 млн на сохранение окружающей среды.