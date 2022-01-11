Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову этапировали в колонию, ей предстоит две недели провести на карантине.

Об этом сообщает правозащитный центр Вясна в Telegram.

— Политзаключенную Марию Колесникову этапировали в гомельскую женскую исправительную колонию №4, — говорится в сообщении.

Накануне из СИЗО в исправительную колонию №3 в поселке Витьба Витебского района был отправлен еще один оппозиционер — Максим Знак. Об этом написал его отец Александр Знак в Facebook.

Марию Колесникову и Александра Знака приговорили к 11 и 10 годам соответственно. Их обвинили в попытках захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности и создания экстремистской группировки.

Мария Колесникова — член президиума Координационного совета по мирной передаче власти в Беларуси, созданного белорусской оппозицией после силового подавления протестов в стране.

В сентябре 2020 года Колесникову похитили и пытались насильно выдворить из Беларуси и вывезти на территорию Украины, но она порвала свой загранпаспорт, после чего ее арестовали. Оппозиционерка остается под стражей, ее обвиняют в «попытке захвата власти».