Структуры ООН призвали мировое сообщество выделить более 5 млрд долларов для восстановления разрушенного войной Афганистана.
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что для реализации плана гуманитарного реагирования на ситуацию в Афганистане необходимо $4,4 миллиарда.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал выделить еще $623 млн в поддержку беженцев и общин, принимающих их в пяти соседних странах.
— Это самый большой в истории запрос на гуманитарную помощь для одной страны, и он втрое превышает сумму, собранную в 2021 году, — сказал Мартин Гриффитс.
Масштабы нужд огромны, подчеркнули оба представителя ООН. Они предупредили: если сейчас не будут приняты надлежащие меры для поддержки Афганистана, «в следующем году мы будем просить $10 миллиардов».
Мартин Гриффитс возразил, что этими средствами воспользуются талибы, удерживающие власть в стране. По его словам, деньги пойдут непосредственно в карманы «медсестер и медицинских работников на местах», а не на поддержку государственных структур.
По данным Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов, половина населения Афганистана в настоящее время страдает от голода, более 9 миллионов его жителей считаются перемещенными лицами, а миллионы детей не посещают школу.
Ранее анализ ООН показал, что перед началом следующего года Афганистан под управлением радикальных фундаменталистов оказался на грани массового голода.
Структуры ООН призвали мировое сообщество выделить более 5 млрд долларов для восстановления разрушенного войной Афганистана.
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что для реализации плана гуманитарного реагирования на ситуацию в Афганистане необходимо $4,4 миллиарда.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал выделить еще $623 млн в поддержку беженцев и общин, принимающих их в пяти соседних странах.
— Это самый большой в истории запрос на гуманитарную помощь для одной страны, и он втрое превышает сумму, собранную в 2021 году, — сказал Мартин Гриффитс.
Масштабы нужд огромны, подчеркнули оба представителя ООН. Они предупредили: если сейчас не будут приняты надлежащие меры для поддержки Афганистана, «в следующем году мы будем просить $10 миллиардов».
Мартин Гриффитс возразил, что этими средствами воспользуются талибы, удерживающие власть в стране. По его словам, деньги пойдут непосредственно в карманы «медсестер и медицинских работников на местах», а не на поддержку государственных структур.
По данным Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов, половина населения Афганистана в настоящее время страдает от голода, более 9 миллионов его жителей считаются перемещенными лицами, а миллионы детей не посещают школу.
Ранее анализ ООН показал, что перед началом следующего года Афганистан под управлением радикальных фундаменталистов оказался на грани массового голода.