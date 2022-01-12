Структуры ООН призвали мировое сообщество выделить более 5 млрд долларов для восстановления разрушенного войной Афганистана.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что для реализации плана гуманитарного реагирования на ситуацию в Афганистане необходимо $4,4 миллиарда.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал выделить еще $623 млн в поддержку беженцев и общин, принимающих их в пяти соседних странах.

— Это самый большой в истории запрос на гуманитарную помощь для одной страны, и он втрое превышает сумму, собранную в 2021 году, — сказал Мартин Гриффитс.

Масштабы нужд огромны, подчеркнули оба представителя ООН. Они предупредили: если сейчас не будут приняты надлежащие меры для поддержки Афганистана, «в следующем году мы будем просить $10 миллиардов».

Мартин Гриффитс возразил, что этими средствами воспользуются талибы, удерживающие власть в стране. По его словам, деньги пойдут непосредственно в карманы «медсестер и медицинских работников на местах», а не на поддержку государственных структур.

По данным Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов, половина населения Афганистана в настоящее время страдает от голода, более 9 миллионов его жителей считаются перемещенными лицами, а миллионы детей не посещают школу.

Ранее анализ ООН показал, что перед началом следующего года Афганистан под управлением радикальных фундаменталистов оказался на грани массового голода.