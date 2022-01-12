За сутки, 11 января, со стороны пророссийских оккупантов зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сторону Новотошкивского оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину», — говорится в сообщении.

С начала суток, 12 января, нарушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что РФ начала учения со стрельбами в четырех регионах, у которых есть общие с Украиной границы.