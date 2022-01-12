Министерство обороны Армении сообщило о гибели троих военнослужащих в результате боев с ВС Азербайджана на востоке республики в минувший вторник.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

11 января Минобороны Армении сообщило о гибели троих и ранении еще двух военнослужащих ВС Армении.

В Ереване сообщали, что ВС Азербайджана ведут огонь в направлении армянских позиций, расположенных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, с применением артиллерийских средств и беспилотных летательных аппаратов.

Минобороны Азербайджана также сообщало об обострившейся ситуации на армяно-азербайджанской границе. В ведомстве отметили, что подразделения армии Азербайджана проводят адекватные ответные меры без применения авиации и артиллерии.

Напомним, в Украине за сутки, 11 января, со стороны пророссийских оккупантов зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Погиб украинский военный.