Министерство обороны Армении сообщило о гибели троих военнослужащих в результате боев с ВС Азербайджана на востоке республики в минувший вторник.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
11 января Минобороны Армении сообщило о гибели троих и ранении еще двух военнослужащих ВС Армении.
В Ереване сообщали, что ВС Азербайджана ведут огонь в направлении армянских позиций, расположенных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, с применением артиллерийских средств и беспилотных летательных аппаратов.
Минобороны Азербайджана также сообщало об обострившейся ситуации на армяно-азербайджанской границе. В ведомстве отметили, что подразделения армии Азербайджана проводят адекватные ответные меры без применения авиации и артиллерии.
Напомним, в Украине за сутки, 11 января, со стороны пророссийских оккупантов зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Погиб украинский военный.
Министерство обороны Армении сообщило о гибели троих военнослужащих в результате боев с ВС Азербайджана на востоке республики в минувший вторник.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
11 января Минобороны Армении сообщило о гибели троих и ранении еще двух военнослужащих ВС Армении.
В Ереване сообщали, что ВС Азербайджана ведут огонь в направлении армянских позиций, расположенных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, с применением артиллерийских средств и беспилотных летательных аппаратов.
Минобороны Азербайджана также сообщало об обострившейся ситуации на армяно-азербайджанской границе. В ведомстве отметили, что подразделения армии Азербайджана проводят адекватные ответные меры без применения авиации и артиллерии.
Напомним, в Украине за сутки, 11 января, со стороны пророссийских оккупантов зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Погиб украинский военный.