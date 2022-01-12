Утром в среду, 12 января, в Николаеве снова поступило сообщение о наличии взрывного устройства сразу в трех школах.
Об этом пишут Новости-N.
Речь идет о школах № 3, № 31 и № 36.
На место выехали все оперативные службы. Учеников и сотрудников школ вывели из зданий.
Территорию и помещения обследуют специалисты-взрывотехники.
Стоит отметить, что школы № 31 и № 36 «минируют» уже третий день подряд — информация о заложенном взрывном устройстве поступала на электронную почту СБУ. Сегодня к списку добавилась школа № 3.
Утром в среду, 12 января, в Николаеве снова поступило сообщение о наличии взрывного устройства сразу в трех школах.
Об этом пишут Новости-N.
Речь идет о школах № 3, № 31 и № 36.
На место выехали все оперативные службы. Учеников и сотрудников школ вывели из зданий.
Территорию и помещения обследуют специалисты-взрывотехники.
Стоит отметить, что школы № 31 и № 36 «минируют» уже третий день подряд — информация о заложенном взрывном устройстве поступала на электронную почту СБУ. Сегодня к списку добавилась школа № 3.