Утром в среду, 12 января, в Николаеве снова поступило сообщение о наличии взрывного устройства сразу в трех школах.

Об этом пишут Новости-N.

Речь идет о школах № 3, № 31 и № 36.

На место выехали все оперативные службы. Учеников и сотрудников школ вывели из зданий.

Территорию и помещения обследуют специалисты-взрывотехники.

Стоит отметить, что школы № 31 и № 36 «минируют» уже третий день подряд — информация о заложенном взрывном устройстве поступала на электронную почту СБУ. Сегодня к списку добавилась школа № 3.