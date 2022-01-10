Полицейские проверяют сообщение о минировании учебного заведения в Николаеве.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сегодня днем, 10 января, поступило анонимное сообщение о том, что по улице 1-Слободская заминированное здание одной из школ. На место происшествия сразу прибыли профильные службы для проведения проверки.
Учеников и педагогов правоохранители эвакуировали, район возможной опасности оцепили. Продолжается обследование здания школы и близлежащей территории.
Напомним, в воскресенье, 9 января, поступило сообщение о том, что на Соборной площади в Николаеве заминировали каток.
Полицейские проверяют сообщение о минировании учебного заведения в Николаеве.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сегодня днем, 10 января, поступило анонимное сообщение о том, что по улице 1-Слободская заминированное здание одной из школ. На место происшествия сразу прибыли профильные службы для проведения проверки.
Учеников и педагогов правоохранители эвакуировали, район возможной опасности оцепили. Продолжается обследование здания школы и близлежащей территории.
Напомним, в воскресенье, 9 января, поступило сообщение о том, что на Соборной площади в Николаеве заминировали каток.