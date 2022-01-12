В Харькове на станции метро «Площадь Конституции» обвалился потолок, пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь мэрии Харькова Юрий Сидоренко.

По его словам, на месте обвала уже работает комиссия метрополитена, выясняет причины инцидент. Самое главное, что никто не пострадал.

— Потолок будут дальше «обстукивать». Так же будут проверены потолки всех вестибюлей всех станций подземки. О причинах обрушения сообщим, как только они будут понятны, — отметил Юрий Сидоренко.

Напомним, депутат Николай Карцев, представляющий «Партию Шария» в Николаевском горсовете, заявил, что в городской школе №4 в любой момент может произойти ЧП, связанное с разрушением части фасада, к которому прикрепили газовые трубы и теплокоммуникации.