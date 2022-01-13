В Николаеве полиция установила два троллейбуса, которые могли двигаться мимо остановки Водопроводная по маршруту №2 в Николаеве. Продолжаются следственные действия по выявлению, в котором из них 8 января травмировалась женщина.

Об этом рассказал заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта Нацполиции Александр Чернюк, сообщает «Суспільне».

По словам Александра Чернюка, сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия с водителями указанных троллейбусов, они установлены. Назначили ряд судебных экспертиз. По состоянию на 12 января идет досудебное расследование.

Напомним, что 8 января на остановке Водопроводная женщина получила перелом стопы. Она выпала из салона, после чего ей переехали ногу. Полиция по указанному факту открыла уголовное производство.