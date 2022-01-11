В Николаеве пассажирка выпала из салона троллейбуса №2, после чего ей переехали ногу. Водителя троллейбуса и сам транспорт до сих пор не нашли.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила Татьяна Кузнецова.

По ее словам, инцидент произошел 8 января 7:30 на остановке «Водопроводная».

— Водитель зажал дверью ногу пассажирке. Ногу удалось освободить, но девушка упала и троллейбус задним колесом проехал по ноге, получена травма серьезная, — рассказала женщина.

По ее словам, на место аварии вызвали полицию, но троллейбус и водителя так и не смогли разыскать.

— Вызвали и полицию и «скорую», но ни следователь, ни полиция не могут найти этот тролейбус, — пишет Татьяна Кузнецова.

В комментарии корреспонденту НикВести на КП «Николаевэлектротранс» сообщили, что проводится внутреннее расследование. Все необходимые данные были переданы правоохранителям.

— Информация о данном факте на КП «Николаевэлектротранс» была получена вчера, 10 января, от правоохранительных органов. Сейчас вся информация, которая необходима для проведения следственных действий, передается в правоохранительные органы. Была предоставлена информация обо всех транспортных средствах КП, которые следовали в указанное время в указанном заявителем месте. Дополнительно, на предприятии проводится внутреннее расследование, — сообщили на предприятии.

Напомним, что в 2022 году в КП «Николаевэлектротранс» планируют закупить для своих сотрудников нагрудные камеры для того, чтобы дисциплинировать их.