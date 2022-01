НИКВЕСТИ HD Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве Прямая трансляция Прямая трансляция Николаевский горсовет. Итоги работы Как депутаты оценивают свою работу за 2021 год? Как депутаты оценивают свою работу за 2021 год? Митинг в поддержку директора инфекционной больницы Светланы Федоровой Трансляция Трансляция Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ Прямая трансляция Прямая трансляция Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры» Трансляция Трансляция Бюджетная комиссия Николаевского горсовета Трансляция Трансляция Бюджетная комиссия Николаевского горсовета Трансляция Трансляция БИТВА ЗА МІСТО. Випуск № 10 Трансляция Трансляция Комиссия Николаевского облсовета по вопросам АПК Трансляция Трансляция Комиссия облсовета по вопросам социальной политики и здравоохранения Прямая трансляция Прямая трансляция

Реклама