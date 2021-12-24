В 2022 году в КП «Николаевэлектротранс» планируют закупить для своих сотрудников нагрудные камеры для того, чтобы дисциплинировать их.
Об этом рассказал директор предприятия Юрий Сметана в ходе брифинга в пятницу, 24 декабря, пишут НикВести.
Решение приняли в связи с конфликтными ситуациями, которые возникали между работниками «Николаевэлектротранса» и пассажирами. Например, в конце ноября правоохранители привлекли к ответственности водителя троллейбуса №6, которая в марте несколько раз ударила беременную пассажирку.
Позже, 26 ноября, другой водитель троллейбуса №6 вытолкал из салона двух медработников, посчитав, что в транспорте нет свободных мест.
Юрий Сметана сообщил, что каждый месяц сотрудники коммунального предприятия проходят специальные учения, где их в том числе учат стрессоустойчивости. Он также отметил, что такие конфликтные ситуации сложно фиксировать, так как транспорт старого образца не оборудован системой фиксации происходящего на видео.
— В новых троллейбусах очень удобно — у них есть полностью система видеонаблюдения: за салоном, в кабине водителя, с записью звука. Мы можем слышать, что говорит водитель, как он общается. Поэтому по новым троллейбусам мы более четко и качественно принимаем решения. Если есть еще дополнительные свидетели, которые подтверждают, что водитель был не прав, он привлекается к дисциплинарной ответственности и лишается материального поощрения. Но если он не признает свою вину или у него были дополнительные нарушения до этого, принимается решение о его увольнении с предприятия, — объяснил Юрий Сметана.
Кроме того, директор предприятия анонсировал закупку боди камер для сотрудников в следующем году.
— Боди камера будет дисциплинировать как нашего работника, так и пассажира. Это для более объективного обозначения ситуаций, которые будут складываться, — добавил Юрий Сметана.
Ранее сообщалось, что троллейбус, загоревшийся днем 23 декабря во время движения, поменяют на новый транспорт.
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В 2022 году в КП «Николаевэлектротранс» планируют закупить для своих сотрудников нагрудные камеры для того, чтобы дисциплинировать их.
Об этом рассказал директор предприятия Юрий Сметана в ходе брифинга в пятницу, 24 декабря, пишут НикВести.
Решение приняли в связи с конфликтными ситуациями, которые возникали между работниками «Николаевэлектротранса» и пассажирами. Например, в конце ноября правоохранители привлекли к ответственности водителя троллейбуса №6, которая в марте несколько раз ударила беременную пассажирку.
Позже, 26 ноября, другой водитель троллейбуса №6 вытолкал из салона двух медработников, посчитав, что в транспорте нет свободных мест.
Юрий Сметана сообщил, что каждый месяц сотрудники коммунального предприятия проходят специальные учения, где их в том числе учат стрессоустойчивости. Он также отметил, что такие конфликтные ситуации сложно фиксировать, так как транспорт старого образца не оборудован системой фиксации происходящего на видео.
— В новых троллейбусах очень удобно — у них есть полностью система видеонаблюдения: за салоном, в кабине водителя, с записью звука. Мы можем слышать, что говорит водитель, как он общается. Поэтому по новым троллейбусам мы более четко и качественно принимаем решения. Если есть еще дополнительные свидетели, которые подтверждают, что водитель был не прав, он привлекается к дисциплинарной ответственности и лишается материального поощрения. Но если он не признает свою вину или у него были дополнительные нарушения до этого, принимается решение о его увольнении с предприятия, — объяснил Юрий Сметана.
Кроме того, директор предприятия анонсировал закупку боди камер для сотрудников в следующем году.
— Боди камера будет дисциплинировать как нашего работника, так и пассажира. Это для более объективного обозначения ситуаций, которые будут складываться, — добавил Юрий Сметана.
Ранее сообщалось, что троллейбус, загоревшийся днем 23 декабря во время движения, поменяют на новый транспорт.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак