В 2022 году в КП «Николаевэлектротранс» планируют закупить для своих сотрудников нагрудные камеры для того, чтобы дисциплинировать их.

Об этом рассказал директор предприятия Юрий Сметана в ходе брифинга в пятницу, 24 декабря, пишут НикВести.

Решение приняли в связи с конфликтными ситуациями, которые возникали между работниками «Николаевэлектротранса» и пассажирами. Например, в конце ноября правоохранители привлекли к ответственности водителя троллейбуса №6, которая в марте несколько раз ударила беременную пассажирку.

Позже, 26 ноября, другой водитель троллейбуса №6 вытолкал из салона двух медработников, посчитав, что в транспорте нет свободных мест.

Юрий Сметана сообщил, что каждый месяц сотрудники коммунального предприятия проходят специальные учения, где их в том числе учат стрессоустойчивости. Он также отметил, что такие конфликтные ситуации сложно фиксировать, так как транспорт старого образца не оборудован системой фиксации происходящего на видео.

— В новых троллейбусах очень удобно — у них есть полностью система видеонаблюдения: за салоном, в кабине водителя, с записью звука. Мы можем слышать, что говорит водитель, как он общается. Поэтому по новым троллейбусам мы более четко и качественно принимаем решения. Если есть еще дополнительные свидетели, которые подтверждают, что водитель был не прав, он привлекается к дисциплинарной ответственности и лишается материального поощрения. Но если он не признает свою вину или у него были дополнительные нарушения до этого, принимается решение о его увольнении с предприятия, — объяснил Юрий Сметана.

Кроме того, директор предприятия анонсировал закупку боди камер для сотрудников в следующем году.

— Боди камера будет дисциплинировать как нашего работника, так и пассажира. Это для более объективного обозначения ситуаций, которые будут складываться, — добавил Юрий Сметана.

Ранее сообщалось, что троллейбус, загоревшийся днем 23 декабря во время движения, поменяют на новый транспорт.