В Николаеве водитель троллейбуса №6 вытолкал из салона двух медработников, посчитав, что в транспорте нет свободных мест.

Об этом в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» написал пользователь соцсети под ником Сергей Петрович.

По словам мужчины, конфликт с водителем и пассажирами произошел 26 ноября, около 7:00 на остановке Гвардейская по проспекту Героев Украины.

– Водитель троллейбуса №6 (бортовой номер 3031), не посчитав свободные места, силой за грудки выталкивал 2-х медработников Николаевского областного центра психического здоровья следовавших на работу при том, что пассажиры из салона кричали, что 2 свободных места есть, – рассказал он.

Также мужчина отметил, что водитель вел себя агрессивно и выражался нецензурной лексикой.

– Водитель – крупный мужчина лет 50-ти без бейджика, орал нецензурными выражениями в агрессивном состоянии. Кто давал право водителю применять физическую силу в том числе к людям преклонного возраста (70+), оскорблять? Почему просто не сказать, что есть столько-то мест, больше не заходить, люди интеллигентные и все понимают прекрасно. Почему «Николаевэлектротранс» не проводит утренний медицинский осмотр и допускает на маршруты водителей в неадекватном состоянии? Просим принять меры к вышеуказанному водителю и направить его для оценки состояния здоровья в Николаевский областной центр психического здоровья, – написал автор поста.

Напомним, что правоохранители привлекли к ответственности сотрудницу КП «Николаевэлектротранс», которая в марте текущего года несколько раз ударила беременную пассажирку троллейбуса №6.