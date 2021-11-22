Правоохранители привлекли к ответственности сотрудницу КП «Николаевэлектротранс», которая в марте текущего года несколько раз ударила беременную пассажирку троллейбуса №6.

Об этом свидетельствует приговор суда от 17 ноября.

Сообщается, что 9 марта около 8:30 женщина с сыном зашла в троллейбус №6 на остановке «Мельничная». Водитель возмутилась из-за того, что женщина якобы предоставила ей порванные деньги. Работница КП «Николаевэлектротранс» начала нецензурно выражаться, после чего пассажирка поменяла 5 гривен на 50.

Однако правонарушительница продолжила вести себя агрессивно — она бросила сдачу женщине в лицо. Талон на проезд упал в кабину водителя, пассажирка переступила порог, чтобы его забрать. Водитель остановила троллейбус не на остановке, открыла переднюю дверь, вышла из кабины и начала тянуть женщину за куртку, выталкивая из салона.

Потерпевшая начала кричать, что беременна, но водитель дважды ударила ее в область левого плеча и один раз — в живот.

После замечаний пассажиров виновница вернулась на рабочее место, пострадавшая с сыном вышла на остановке «Школьная», из-за плохого самочувствия она обратилась к гинекологу в БСМП. Дежурный врач дал показания, что в отделение женщина поступила со сроком беременности 11-12 недель с угрозой выкидыша.

Сотрудники полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 126 «Умышленное нанесение ударов, причинивших физическую боль без телесных повреждений». Водитель свою вину не признала и заявила, что пострадавшая придумала инцидент. Центральный районный суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.

Напомним, 19 октября пассажир троллейбуса №2 напал на контролера и избил его.