В микрорайоне Кульбакино в связи с проведением совместных ремонтных работ «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевводоканала» до 15:00 отключат воду.

Об этом сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго».

— В связи с необходимостью проведения совместных аварийно-ремонтных работ МКП «Николаевводоканал» и ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на оборудовании для подкачки холодной воды временно, ориентировочно до 15:00, в микрорайоне Кульбакино будет приостановлена подача водоснабжения, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь с 11 на 12 января в микрорайонах Лески и Намыв в Николаеве проводили аварийно-ремонтные работы на электросетях. Из-за отсутствия электроснабжения временно не работали котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».