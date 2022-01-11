В ночь с 11 на 12 января (ориентировочно с 00:00 до 06:00) в микрорайонах Лески и Намыв в Николаеве будут проводиться аварийно-ремонтные работы на электросетях. Из-за отсутствия электроснабжения временно не будут работать котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом информирует пресс-служба ОКП.

— В общей сложности временно без отопления будут около 200 жилых домов, 5 детских садов, 5 школ и 1 лечебное учреждение, — сказано в сообщении.

Отопление временно отключат по следующим адресам:

улица Генерала Карпенко, 1;

Озерная, 45;

Дачная, 7;

Белая, 71;

Курортная, 7А.

Лазурная, 2б, 4а, 4б, 4в, 4г, 6а, 6б, 6в 10а 24б, 26, 26а, 28, 28б, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 36б, 38, 40, 42а, 42б, 4, 6, 14а, 14б, 28а, 34, 36 42, 42в, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 22, 44, 46, 48, 18в

Озерная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 9а, 9б, 11, 11а, 11б, 11в, 12, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 19а, 19 21, 8, 10, 15б, 15в, 17б, 19, 5-б, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47

Киевская, 3, 2, 4, 6, 8, 8а, 8б

Генерала Карпенко, 1, 7, 7/1, 9, , 1а, 2/1, 2а, 3, 5, 2/2

Дачная, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13а, 13, 28, 30, 32, 38, 34, 36

Курортная, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 3, 3а, 3б, 5, 9а, 14, 17, 19, 19а, 9, 11, 13, 15

Белая, 67, 82, 72а

Крылова, 11, 13, 15, 15а, 17, 19а, 19б, 19в, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 38, 38б, 38в, 40, 48, 50, 50а 9, 19, 31, 44, 44а, 46, 46а, 52, 54, 42, 38/1, 40/1, 11/1, 13/1, 19/1

Светлая, 14.

— Специалисты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» будут работать в круглосуточном режиме, чтобы с восстановлением электроснабжения сразу запустить котельные и подать теплоноситель к объектам как можно скорее. О возобновлении работы котельных сообщим дополнительно, — отметили в пресс-службе предприятия.

Как сообщалось, во вторник, 11 января, в Николаеве отключили электроэнергию по многим адресам.

Напомним также, в среду и четверг, 12 и 13 января, в Николаеве прогнозируют снижение температуры до 10-15° мороза.