В ночь с 11 на 12 января (ориентировочно с 00:00 до 06:00) в микрорайонах Лески и Намыв в Николаеве будут проводиться аварийно-ремонтные работы на электросетях. Из-за отсутствия электроснабжения временно не будут работать котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом информирует пресс-служба ОКП.
— В общей сложности временно без отопления будут около 200 жилых домов, 5 детских садов, 5 школ и 1 лечебное учреждение, — сказано в сообщении.
Отопление временно отключат по следующим адресам:
— Специалисты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» будут работать в круглосуточном режиме, чтобы с восстановлением электроснабжения сразу запустить котельные и подать теплоноситель к объектам как можно скорее. О возобновлении работы котельных сообщим дополнительно, — отметили в пресс-службе предприятия.
Как сообщалось, во вторник, 11 января, в Николаеве отключили электроэнергию по многим адресам.
Напомним также, в среду и четверг, 12 и 13 января, в Николаеве прогнозируют снижение температуры до 10-15° мороза.
В ночь с 11 на 12 января (ориентировочно с 00:00 до 06:00) в микрорайонах Лески и Намыв в Николаеве будут проводиться аварийно-ремонтные работы на электросетях. Из-за отсутствия электроснабжения временно не будут работать котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом информирует пресс-служба ОКП.
— В общей сложности временно без отопления будут около 200 жилых домов, 5 детских садов, 5 школ и 1 лечебное учреждение, — сказано в сообщении.
Отопление временно отключат по следующим адресам:
— Специалисты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» будут работать в круглосуточном режиме, чтобы с восстановлением электроснабжения сразу запустить котельные и подать теплоноситель к объектам как можно скорее. О возобновлении работы котельных сообщим дополнительно, — отметили в пресс-службе предприятия.
Как сообщалось, во вторник, 11 января, в Николаеве отключили электроэнергию по многим адресам.
Напомним также, в среду и четверг, 12 и 13 января, в Николаеве прогнозируют снижение температуры до 10-15° мороза.