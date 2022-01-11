Во вторник, 11 января, в Николаеве отключили электроэнергию по многим адресам.

О плановых отключениях сообщается на сайте «Николаевоблэнерго». Причиной стал капитальный и текущий ремонт.

Света не будет с 8 утра до вечера по следующим адресам:

Напомним, что во вторник, 11 января, АО «Николаевоблэнерго» на время отключит электричество из-за чего временно будет приостановлена работа некоторых котельных и бойлерных.