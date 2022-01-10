Во вторник, 11 января, АО «Николаевоблэнерго» на время отключит электричество из-за чего временно будет приостановлена работа некоторых котельных и бойлерных.

Об этом сообщили на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Отключение света ожидается ориентировочно с 08:00 до 17:00. В связи с чем временно будет приостановлена работа котельных:

улица Генерала Карпенко, 51-а;

улица Леваневцев, 8, 10;

улица Абрикосовая, 5.

Также временно будет приостановлена работа бойлерных (подкачка холодной воды):

Проспект Центральный, 21;

улица Генерала Карпенко, 75.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из-за «халатности и безответственности» управляющей компании ООО «Лески-М» 30 домов жителей микрорайона Лески оказалась без отопления.