Вчера, 5 января, в Николаеве из-за «халатности и безответственности» управляющей компании ООО «Лески-М» 30 домов жителей микрорайона Лески оказалась без отопления.

Такое заявление опубликовала пресс-служба «Николаевоблтеплоэнерго».

Сказано, что ООО «Лески-М» скрыло факт порыва на внутридомовой сети в подвале дома по улице Генерала Карпенко, 31, где находится админздание ООО «Лески-М».

— Из-за такой халатности и неисполнения своих прямых обязанностей управляющей компанией жители микрорайона Лески, около 30 домов которых получают тепловую энергию от котельной по улице Гененерала Карпенко, 51, вчерашний вечер провели в холодных домах. К тому же несвоевременное обнаружение порыва могло привести и к возникновению аварийной ситуации на котельной ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». К счастью, специалистами ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» была найдена утечка в подвале жилого дома на сетях ООО «Лески-М», однако со стороны управляющей компании не сделано абсолютно ничего, чтобы устранить произошедшую по ее же вине аварийную ситуацию, — сказано в сообщении.

В настоящее время котельная предприятия работает в штатном режиме, теплоснабжение восстановлено.

Ранее горсовет Николаева утвердил разницу в тарифах для облтепло и ТЭЦ, чтобы получить компенсацию из госбюджета.