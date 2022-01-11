В среду и четверг, 12 и 13 января, в Николаеве прогнозируют снижение температуры до 10-15° мороза.

Об этом информирует Николаевский гидрометцентр.

Ночью 12 января ожидают до 5-10° мороза, 13 января — до 10-15° мороза, днем до 2-7° мороза. Осадков не обещают. Ветер северный, порывистый.

Как сообщают в КП «ЭЛУ автодорог», в связи с этим в склады предприятия завезли достаточное количество соли для посыпки дорог.

— Организована круглосуточная работа дежурной службы. При необходимости на маршруты готовы выйти 9 единиц спецтехники для посыпки реагентов и 1 погрузчик, — заверили в «ЭЛУ автодорог».

Напомним, 9 января прогнозировали ухудшение погодных условий на Николаевщине из-за циклона Селимен.