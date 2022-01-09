Сегодня, 9 января, в Николаевской области ухудшится погода из-за циклона Селимен.
Об этом сообщил Николаевский гидрометцентр.
— Выпадет небольшой мокрый снег и дождь. Ночью образуется гололед, на дорогах гололедица. Благодаря повышению дневной температуры до положительных значений, гололедные явления будут разрушаться. Температура ночью около 0°, днем 0-5° тепла, — сказано в сообщении.
Напомним, в течение утра 28 декабря в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратился 41 человек, получившие различные травмы из-за гололеда.
Сегодня, 9 января, в Николаевской области ухудшится погода из-за циклона Селимен.
Об этом сообщил Николаевский гидрометцентр.
— Выпадет небольшой мокрый снег и дождь. Ночью образуется гололед, на дорогах гололедица. Благодаря повышению дневной температуры до положительных значений, гололедные явления будут разрушаться. Температура ночью около 0°, днем 0-5° тепла, — сказано в сообщении.
Напомним, в течение утра 28 декабря в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратился 41 человек, получившие различные травмы из-за гололеда.