Сегодня, 9 января, в Николаевской области ухудшится погода из-за циклона Селимен.

Об этом сообщил Николаевский гидрометцентр.

— Выпадет небольшой мокрый снег и дождь. Ночью образуется гололед, на дорогах гололедица. Благодаря повышению дневной температуры до положительных значений, гололедные явления будут разрушаться. Температура ночью около 0°, днем 0-5° тепла, — сказано в сообщении.