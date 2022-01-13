Сегодня, 13 января, в 12:25 на линию «101» поступил вызов о пожаре в главном корпусе Харьковского национального университета имени Каразина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

По предварительным данным спасателей, пожар произошел в актовом зале. Сейчас идет разведка и тушение огня. Площадь пожара устанавливается.

По предварительной информации, в здании загорелась проводка.

Ранее в Новом Буге Николаевской области загорелась сушилка зерна на производстве.