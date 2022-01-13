В Карпатах в одном из отелей возник конфликт и драка между отдыхающими и персоналом.

Об этом сообщают Вікна.

Туристки рассказали, что они в компании из 8 человек приехали отдыхать в Карпаты. За проживание и завтраки они заплатили 80 тысяч гривен.

Одной из девушек не понравился омлет, и она попросила его заменить.

По словам отдыхающей, сотрудница отеля отказалась и заявила, что с завтраком все в порядке, и она сама его ест каждый день.

Туристка обозвала сотрудницу отеля «тупой овцой». На рецепции отеля конфликт продолжился. Одна из туристок снимала происходящее на телефон. Сотрудница отеля схватила ее за волосы.

По словам отдыхающих девушек, их начали защищать парни, а работники отеля набросились на них.

На место происшествия вызвали полицию и медиков. Туристы и администрация отеля написали заявления в полицию.

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