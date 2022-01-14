Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 13 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Возле Причепиловки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

Неподалеку Станицы Луганской противник совершил обстрел из минометов калибра 120 миллиметров.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

По состоянию на 7 часов утра, 14 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Сутками ранее пророссийские оккупанты трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 12 января, включая один обстрел из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате обстрелов один боец получил боевую травму.