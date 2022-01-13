Пророссийские оккупанты трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 12 января, включая один обстрел из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате обстрелов один боец получил боевую травму.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Причепиловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.
«Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — говорится в сообщении.
Напомним, 11 января в районе Новотошкивского Донецкой области в результате вражеского обстрела погиб 28-летний старший солдат Виктор Кучеренко из 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка.
Пророссийские оккупанты трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 12 января, включая один обстрел из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате обстрелов один боец получил боевую травму.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Причепиловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.
«Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — говорится в сообщении.
Напомним, 11 января в районе Новотошкивского Донецкой области в результате вражеского обстрела погиб 28-летний старший солдат Виктор Кучеренко из 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка.