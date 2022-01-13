Пророссийские оккупанты трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 12 января, включая один обстрел из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате обстрелов один боец получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сторону Причепиловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.

«Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 января в районе Новотошкивского Донецкой области в результате вражеского обстрела погиб 28-летний старший солдат Виктор Кучеренко из 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка.