11 января в районе Новотошкивского Донецкой области в результате вражеского обстрела погиб 28-летний старший солдат Виктор Кучеренко из 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка.

Об этом сообщает пресс-служба Баштанской районной государственной администрации в соцсети Facebook.

Виктор Кучеренко родился 28 августа 1993 года в селе Антоновка Новоодесского района. Учился в Новолазаровской школе, впоследствии — в Казанковской гуманитарной гимназии, окончил Казанковское СПТУ.

— Трудно найти слова успокоения, когда перестает биться сердце защитника Украины. Трудно найти такие слова, которые могли бы уменьшить душевную боль от потери родного человека. Разделяем вместе с родными и близкими эту боль, склоняем головы и поддерживаем Вас в час скорби. Вечная память и уважение нашим Героям, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Во время выполнения боевого задания на заминированном участке местности, в результате подрыва двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.