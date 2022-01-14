Две ракеты «Катюша» были выпущены по посольству США в Багдаде в четверг, но были сбиты, не долетев до цели. При этом пострадала местная женщина и ребенок.

Об этом пишет EVZ.

Американские дипломаты, работающие в Багдаде, привыкли к таким атакам. Объекты в Ираке, где размещены американские военные или дипломаты, часто становятся мишенью поддерживаемых Ираном ополченцев. За последние годы террористы предприняли десятки атак. К счастью, большинство из них были запущены, не достигнув цели.

— Сегодня ночью посольство США подверглось нападению террористических групп, пытающихся подорвать безопасность, суверенитет и международные отношения Ирака. Давно утверждалось, что такого рода предосудительные атаки являются атакой не только на дипломатические объекты, но и на суверенитет Ирака, — заявили официальные лица США.

Иракские военные заявили, что нападение было «трусливым террористическим актом», направленным против «невинных жителей зеленой зоны Багдада и штаб-квартир дипломатических миссий». Наконец, было подтверждено, что из района Дора на юге Багдада было выпущено несколько ракет.

В зеленой зоне Багдада расположены правительственные учреждения Ирака, а также несколько посольств. Атаки в четверг были нацелены на американский персонал на Ближнем Востоке. В минувшую среду были атакованы военные базы США в Ираке и Сирии, о жертвах не сообщается.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил журналистам на прошлой неделе, что «трудно точно знать, чем объясняется частота этих атак. Вполне возможно, что это связано с годовщиной убийства Сулеймани».

Напомним, Иран придумал свои санкции за убийство генерала Сулеймани и ввел их против 51 американца.