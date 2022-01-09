В субботу, 8 января, Иран ввел санкции в отношении более 50 американских чиновников в связи с убийством в 2020 году Касема Сулеймани, одного из самых влиятельных военных деятелей режима.

Об этом пишет Axios.

Дополнительные санкции, объявленные министерством иностранных дел Ирана в субботу, были введены после второй годовщины удара беспилотника 3 января 2020 года, в результате которого погиб Касем Сулеймани, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции, а также международными разведывательными и террористическими операциями.

В список вошли: генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, и глава Центрального командования Кеннет Маккензи, а также другие должностные лица и командиры Пентагона, курирующие базы США в регионе.

Год назад Иран ввел аналогичные санкции в отношении бывшего президента Трампа, бывшего госсекретаря Майка Помпео и еще восьми человек.

Издание отмечает, что санкции бессмыслены и не несут никакой угрозы, поскольку американцы не держат никаких активов в Иране, которые власти могли бы конфисковать.

Напомним, израильские издания Jerusalem Post и Maariv подверглись хакерской атаке в годовщину убийства иранского генерала Касема Сулеймани.